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Пентагон не отправит значительную часть вооружений Киеву в ближайшее время

Пентагон не отправит значительную часть вооружений Киеву в ближайшее время

Большая часть оружия из нового пакета военной помощи США Киеву на сумму 2,1 млрд долларов не будет отправлена на Украину в ближайшее время, сообщает Bloomberg.

По данным издания, значительная часть техники, которую Пентагон пообещал вчера Киеву, не отправится на Украину в ближайшие месяцы, а может, и годы.

Контрнахрюк обломился - обломились и поставки.

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