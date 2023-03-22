Передача новой помощи Киеву может угрожать населению

Британия намерена передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. По словам журналиста и полковника в отставке Виктора Литовкина, после использования этого оружия местность еще долгое время будет оставаться зараженной.

"После взрыва такого снаряда местность становится зараженной. Возможно и не сильно, но, тем не менее, некоторые мелкие осколки заражают окружение. На местности растет трава, фрукты и овощи, которыми могут питаться животные. После применения такого снаряда остается радиоактивный след, потребляя которыйу людей могут появиться различные онкологические болезни", - рассказал ВикторЛитовкин.

Он также напомнил, что американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне"при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.