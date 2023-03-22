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Передача новой помощи Киеву может угрожать населению
Британия намерена передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. По словам журналиста и полковника в отставке Виктора Литовкина, после использования этого оружия местность еще долгое время будет оставаться зараженной.
"После взрыва такого снаряда местность становится зараженной. Возможно и не сильно, но, тем не менее, некоторые мелкие осколки заражают окружение. На местности растет трава, фрукты и овощи, которыми могут питаться животные. После применения такого снаряда остается радиоактивный след, потребляя которыйу людей могут появиться различные онкологические болезни", - рассказал ВикторЛитовкин.
Он также напомнил, что американские вооруженные силы применяли снаряды с обедненным ураном в операции "Буря в пустыне"при бомбардировках Югославии, в ходе вторжения в Ирак в 2003 году.
"В 1999 году в Югославии Америка уже применяла такие снаряды. И люди, проживающие на этой местности, до сих пор заражаются. Передавая такую помощь, Британия явно преследует цель устрашить противников и оставить после себя такой след, чтобы все помнили об опасности со стороны Америки", - добавил он.
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