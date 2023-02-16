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Переодевшийся в барана арестант пытался сбежать из тюрьмы в Боливии

Переодевшийся в барана арестант пытался сбежать из тюрьмы в Боливии

Хосе Луис Диаз получил 15-летний срок за убийство. Он сидел на строгом режиме в Чончокоро. Когда мужику надоели тюремные стены, у него созрел план - напялить на себя овечью шкуру и сбежать.

В день побега он переоделся в барана и на четвереньках, пощипывая травку, пополз к воротам.

Пастись ему пришлось недолго, его не нашли в хате и оперативно бросились на поиски. Так и повязали с травкой в зубах.

Баран.

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