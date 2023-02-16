Переодевшийся в барана арестант пытался сбежать из тюрьмы в Боливии

Хосе Луис Диаз получил 15-летний срок за убийство. Он сидел на строгом режиме в Чончокоро. Когда мужику надоели тюремные стены, у него созрел план - напялить на себя овечью шкуру и сбежать.

В день побега он переоделся в барана и на четвереньках, пощипывая травку, пополз к воротам.

Пастись ему пришлось недолго, его не нашли в хате и оперативно бросились на поиски. Так и повязали с травкой в зубах.