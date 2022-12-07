Первый результат введения ограничений на нефть

Первый результат введения ограничений на российскую нефть - Венгрия больше не может удерживать цены на бензин.

Глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш: "То, чего мы боялись, произошло. В понедельник вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти. Это привело к перебоям в импорте топлива. Результатом брюссельских санкций стало то, что мы больше не можем гарантировать цену на бензин в 480 форинтов. Поэтому правительство отменяет замораживание цен на бензин".