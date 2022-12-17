Первый трансегндер-смертник просит о помиловании

Тогда она еще была Скоттом. На Скотта, кстати, выписан и приговор. Но не так давно, находясь уже в камере смертников, мужчина поменял пол и стал Эмбер. А сейчас же она просит о помиловании, так как не согласна с приговором и считает, что она психологически больна.