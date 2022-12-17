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Первый трансегндер-смертник просит о помиловании

Первый трансегндер-смертник просит о помиловании

Первая открытая трансегндерная женщина Эмбер Маклафлин былаосуждена за изнасилование и убийство своей 45-летней бывшей девушки в 2003 году.

Тогда она еще была Скоттом. На Скотта, кстати, выписан и приговор. Но не так давно, находясь уже в камере смертников, мужчина поменял пол и стал Эмбер. А сейчас же она просит о помиловании, так как не согласна с приговором и считает, что она психологически больна.

Ничего себе многоходовочка.

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