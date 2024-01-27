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Первый в истории США человек был казнен с использованием азота

Первый в истории США человек был казнен с использованием азота

Высшая мера с применением азота санкционирована в трех американских штатах, но на практике до сих пор ни разу не применялась. В ходе казни через дыхательную маску осужденному пускают газ, что приводит к гипоксии и затем смерти.

Новым методом в штате Алабама был лишен жизни Кеннет Юджин Смит, который более 35 лет назад (в 1988 году) совершил заказное убийство жены священника.

Мужчина испытывал судороги в течение нескольких минут.

Закон, разрешающий казнь путем удушения азотом, был принят в 2018 году. Сторонники такого метода умерщвления осужденных ранее заявляли, что это эффективный и гуманный метод казни.

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