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"Плана нет". США не продумали одну деталь в отношении российских ракет

"Плана нет". США не продумали одну деталь в отношении российских ракет

США и Канада планируют построить шесть новых загоризонтных радиолокационных систем, чтобы отслеживать российские крылатые ракеты большой дальности, пишет Asia Times. Вот только они не придумали, как сбить цель после обнаружения.

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