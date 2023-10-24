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"Плана нет". США не продумали одну деталь в отношении российских ракет
США и Канада планируют построить шесть новых загоризонтных радиолокационных систем, чтобы отслеживать российские крылатые ракеты большой дальности, пишет Asia Times. Вот только они не придумали, как сбить цель после обнаружения.
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