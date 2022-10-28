"По одной оговорке в день". В США подсчитали частоту конфузов на выступлениях Байдена

За последние четыре недели президент США Джо Байден допускал серьезные оговорки почти каждый рабочий день, установилканал Fox News.

По подсчетам журналистов, Байден совершил не менее 17 ляпов за период с 26 сентября по 24 октября, по 0,81 на рабочий день. Среди ошибок были забывание имен других мировых лидеров и даже обращения к умершим.

Из множества инцидентов Fox News отметил то, что Байден назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом", спутал имя премьера Британии Риши Сунака и звал покойную конгрессвумен Джеки Валорски в конце сентября.

За последние недели президент США “терялся” по крайней мере дважды и в одном случае охране пришлось указывать ему нужный путь после совещания в связи с ураганом Иэн.

При своем подсчете Fox News не учитывали выходные Байдена, поскольку во время них он уезжал в родной штат Делавэр и держался вдали от микрофонов и камер.