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По ошибке миллионы писем Пентагона отправлялись в Африку

По ошибке миллионы писем Пентагона отправлялись в Африку

Годами миллионы электронных писем Пентагона отправлялись правительству Мали из-за ошибки в электронном адресе, где вместо военного домена ".mil" использовался малийский ".ml".

В итоге в Африку регулярно пересылались фотографии военных баз США, налоговые и медицинские записи военного персонала, подробности поездок высших офицеров и т.д.

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