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Почти 50 тысяч человек погибли в 2023 году от последствий жары в Европе

Почти 50 тысяч человек погибли в 2023 году от последствий жары в Европе

По их данным, самая высокая смертность от жары фиксировалась в Греции, где погибли 393 человека на 1 млн жителей; также высокие цифры в Болгарии (229) и Италии (209).

2023 год был самым жарким в истории наблюдений: в среднем Европа нагревалась в два раза быстрее, чем остальной мир.

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