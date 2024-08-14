3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Почти 50 тысяч человек погибли в 2023 году от последствий жары в Европе
По их данным, самая высокая смертность от жары фиксировалась в Греции, где погибли 393 человека на 1 млн жителей; также высокие цифры в Болгарии (229) и Италии (209).
2023 год был самым жарким в истории наблюдений: в среднем Европа нагревалась в два раза быстрее, чем остальной мир.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов