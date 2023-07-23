Почти половина солдат Германии не прошла проверку на доверие

Об этом рассказал эксперт в области обороны от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс. "Почти 70 тысяч человек ждут проверки, чтобы быть полностью готовыми к службе. По численности это почти половина солдат!" - сказал Гедехенс.