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Почти половина жителей Евросоюза ждут конца войны в Украине
Около половины жителей стран Евросоюза (48 %) выступают за то, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее. Такие данные следуютизопроса Euroskopia в девяти странах ЕС (Португалия, Австрия, Нидерланды, Польша, Испания, Франция, Германия, Италия и Греция).
Больше всего скорейшего завершения боевых действий (даже ценой территориальных потерь Украины) хотят австрийцы и немцы - более 60 % населения, этот же вариант поддерживают греки (54 %), итальянцы (50 %) и испанцы (50 %).
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