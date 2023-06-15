Погибший на Украине финский наемник перед смертью оставил загадочное послание корреспондентам

Воевавший в составе украинских формирований финский наемник оставил перед смертью загадочное послание. Об этом сообщил работник финской газеты Ilta-Sanomat Миикка Каскинен. По его словам, незадолго до смерти наемник пообещал передать "отличный материал", предположительно, о ВСУ.

"Когда я уйду с передовой, вы получите отличный материал", - цитируют последнее сообщение бойца.