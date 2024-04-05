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Пока ЕС воюет с Китаем по солнечным панелям, США хотят договориться
Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила дополнительных шагов по защитеамериканских отраслей ВИЭ от избыточных китайских мощностей, но отказалась сообщить, поднимет ли она возможность введения новых тарифов на переговорах с официальными лицами КНР.
Она уточнила, что не только США, но и другие страны, включая Мексику, страны Европы и Японию, испытывают огромное давление со стороны крупных инвестиций в эти отрасли в Китае.
В настоящее время Йеллен отправляется в КНР для встречи с китайским коллегой вице-премьером Хэ Лифэном, губернатором провинции Гуандун Ван Вэйчжуном. Эта поездка является вторым личным визитом Йеллен в Китай в качестве министра финансов.
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