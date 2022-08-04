Пока весь мир наблюдает за ситуацией в Тайване, Карабахе и даже на Украине, змагары не перестают себе изменять

Так называемые представители старой оппозиции решили наконец-то определиться, как нужно действовать, чтобы свергнуть "рэжым", т.е. прибегнуть к силовому или все-таки к мирному варианту.

После долгих споров и размышлений они пришли к выводу, что сами того не подозревая, оказались в замкнутом круге и почувствовали на себе цикличность истории.

Карбалевич, например, в прямом эфире наговорил уже на несколько здрад. По его мнению, у оппозиции до сих пор ничего не меняется.

- В 2006 году Милинкевича и Козулина упрекали в нерешительности.

- В 2010 году эту "ошибку" попытались исправить. Поломали двери в доме правительства, отхватили по шапке, получили заслуженное наказание и "исчезли".

- И вот сейчас история опять повторяется. Снова обвинения в нерешительности, призывы к штурму, силовому захвату и т.д.