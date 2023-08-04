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Похищение невест в Казахстане предлагают сделать уголовно наказуемым

Похищение невест в Казахстане предлагают сделать уголовно наказуемым

Похищение невест в Казахстане предлагают сделать уголовно наказуемым.

С такой инициативой выступил офис уполномоченного по правам человека в республике. В правительстве отмечают, что практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно в южных регионах.

Уголовная ответственность за кражу невест уже введена в Киргизии, Туркмении и Узбекистане.

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