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Полиция Нью-Йорка снижает стандарты по физподготовке
Департамент полиции Нью-Йорка отказалсяот теста на физическую подготовку, чтобы набрать больше женщин из-за нехватки полицейских, сообщает Fox News.
Бывший офицер полиции Нью-Йорка Джиллиан Снайдер заявила каналу, что департамент больше не будет требовать от новобранцев пробежать 1,5 мили за 14 минут.
Дело в том, что только в 2022 году 3,7 тысяч человек покинули ряды полиции. Это стало рекордом за последние 20 лет.
При этом, согласно Fox News, в США растет преступность после массовых беспорядков 2020 года.
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