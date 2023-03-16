Полиция Нью-Йорка снижает стандарты по физподготовке

Департамент полиции Нью-Йорка отказалсяот теста на физическую подготовку, чтобы набрать больше женщин из-за нехватки полицейских, сообщает Fox News.

Бывший офицер полиции Нью-Йорка Джиллиан Снайдер заявила каналу, что департамент больше не будет требовать от новобранцев пробежать 1,5 мили за 14 минут.

Дело в том, что только в 2022 году 3,7 тысяч человек покинули ряды полиции. Это стало рекордом за последние 20 лет.