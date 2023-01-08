Полиция США застрелила 4-кратного обладателя премии «Грэмми»

В Нэшвилле, штат Теннесси, полиция застрелила 4-кратного обладателя музыкальной премии "Грэмми" 54-летнего Марка Капса. Его убили на пороге собственного дома. В полицию обратилась его жена, которая заявила, что он удерживал ее и дочь в заложниках под дулом пистолета. Им удалось сбежать, когда Марк заснул. Наряд прибыл по адресу и им открыл дверь сам подозреваемый, который был вооружен. Его поведение копы сочли угрожающим и открыли огонь на поражение.