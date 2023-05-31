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Полиция в Германии задержала стриптизера с игрушечной винтовкой

Полиция в Германии задержала стриптизера с игрушечной винтовкой

Мужчина показался стражам порядка подозрительным из-за слишком грозного вида. Он был одет в форму американской полиции, на голове был шлем, а в руках предмет, похожий на настоящую винтовку.

Полицейские повалили его на землю и заковали в наручники. После этого выяснилось, что винтовка была игрушечной. 31-летний мужчина оказался стриптизером, которого наняли для вечеринки в местном пабе.

Горе-стриптизера отпустили.

Значит, образ получился правдоподобный!

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