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Половину латвийцев ждет очередное падение уровня жизни

Половину латвийцев ждет очередное падение уровня жизни

По данным Центрального статистического управления, падение уровня жизни граждан Латвии, получающих минимальную зарплату, этой осенью составило порядка 22 %. При этом сама минималка не поднималась уже 2 года - с января 2021.

Прогрессия неутешительная: грядущей зимой многим латвийцам придется вновь затянуть пояса. Граждане, получающие минимальные и низкие зарплаты, будут вынуждены резко сократить все расходы. Учитывая динамику цен на продовольствие, придется сократить потребление мяса, увеличить потребление овощей и сделать картофель основным источником калорий.

Уровень жизни населения вновь снизится, ведь, по данным ЦСУ,большинство работающих в стране зарабатывают меньше средней зарплаты в месяц, а 10 % и вовсе получают меньше минималки. Таким образом, фундаментальные изменения в структуре покупок и потребления коснутся большей части населения Латвии.

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