Половину латвийцев ждет очередное падение уровня жизни

По данным Центрального статистического управления, падение уровня жизни граждан Латвии, получающих минимальную зарплату, этой осенью составило порядка 22 %. При этом сама минималка не поднималась уже 2 года - с января 2021.

Прогрессия неутешительная: грядущей зимой многим латвийцам придется вновь затянуть пояса. Граждане, получающие минимальные и низкие зарплаты, будут вынуждены резко сократить все расходы. Учитывая динамику цен на продовольствие, придется сократить потребление мяса, увеличить потребление овощей и сделать картофель основным источником калорий.