Польша будет претендовать на территории Украины в случае ее падения

В турецкой газете Star gazete вышел материал, в котором говорится, что Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как киевские власти утратят контроль над страной.

"Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс "героизации" в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени", - считает автор публикации.