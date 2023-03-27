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Польша будет претендовать на территории Украины в случае ее падения

Польша будет претендовать на территории Украины в случае ее падения

В турецкой газете Star gazete вышел материал, в котором говорится, что Польша рассчитывает присвоить себе часть украинских территорий после того, как киевские власти утратят контроль над страной.

"Как видно, судьба украинского народа никого не волнует! А процесс "героизации" в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени", - считает автор публикации.

В Польше также назревает бунт, поскольку Варшава недовольна, что Москва все "никак не ослабнет".

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