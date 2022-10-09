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Польша - это НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ СТРАНА

Польша - это сателлит США, она сама не принимает решение, будут у нееразмещены ядерные заряды или нет.

Об этом заявил председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков.

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