Польша начала экстрадировать украинцев



Польша и другие страны ЕС могут быть завалены украинскими запросами на экстрадицию мужчин, покинувших страну благодаря взяткам. Польша уже передала часть украинцев на службы на Днепре.В стране сейчас находятся около 80 тыс. мужчин, которые уехали из Украины. По возвращении на родину их ждут повестки и мобилизация.