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Польша проведет учения у границ России с американскими танками

Польша проведет учения у границ России с американскими танками

В манёврах с названием "Осенний огонь" будут задействованы танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS. Начало - 17 сентября, все будет происходить на полигоне в 80 км от Калининградской области.

Польские военные обещают, что понаблюдать за манёврами смогут все желающие.

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