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Польша ждет первые американские танки уже в следующем году

Польша ждет первые американские танки уже в следующем году

Варшава надеется, что получит от США первые танки Abrams в 2023 году, сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Правительство "Права и справедливости" [правящая партия Польши] работает над ускорением поставок [танков]. Вице-премьер Мариуш Блащак ведет переговоры с американской стороной, и не исключено, что первые Abrams поступят к нам уже в следующем году!" - написал Моравецкий на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее государственный департамент США одобрил продажу Польше 116 танков Abrams и оборудования к ним, а также боеприпасов на общую сумму 3,75 миллиарда долларов.

Для чего полякам столько танков, история умалчивает...

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