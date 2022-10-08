Польше надоели украинцы

В Польше работают над изменениями в специальном законе, который касается украинских беженцев. Цель - обязать их оплачивать предоставленное государством жилье.

Над поправкой работают уже два месяца, проект может быть утвержден в течение ближайших двух недель.

Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев, а с начала спецоперации там было около 400 тысяч украинцев.