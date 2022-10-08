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Польше надоели украинцы

Польше надоели украинцы

Властям Польши надоели бесплатно живущие в стране украинцы.

В Польше работают над изменениямив специальном законе, который касается украинских беженцев. Цель - обязать их оплачивать предоставленное государством жилье.

Над поправкой работают уже два месяца, проект может быть утвержден в течение ближайших двух недель.

Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев, а с начала спецоперации там было около 400 тысяч украинцев.

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