Польша оказалась в проигрыше из-за поддержки Украины, пишет польский еженедельник Myśl Polska.



Одно из доказательств - это "зерновой кризис", возникший между странами. Автор также отмечает, что украинцы не намерены каяться в исторических грехах - преступлениях украинских националистов против польского населения на восточных границах.



Упорная приверженность поляков украинскому флагу приобрела характер проигрышной позиции, отмечает автор. По его словам, даже наперекор властям в Киеве Польша готова пожертвовать своими национальными интересами. Это противоречит духу добрососедства, в основе которого лежит взаимное уважение ценностей и интересов обеих сторон. Украинские власти явно нарушают эту взаимность, а власти в Варшаве делают все, чтобы этого не видеть, подчеркивает автор.