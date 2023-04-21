Польская газета Fakt: Украина уничтожила польское село своим техническим зерном

Решение о запрете ввоза украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно. Обозреватель польской газеты Fakt указала на это в материале о местном фермере Михале Кошареке.

"Не осталось никаких шансов продать сотни тонн зерна, которые остались на складах из-за "загрязненной" технической украинской сельхозпродукции, заполонившей местный рынок", - говорится в материале.

Преимуществом украинского зерна Кошареке назвал низкую цену, чем воспользовались производители при закупке.