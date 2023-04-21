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Польская газета Fakt: Украина уничтожила польское село своим техническим зерном
Решение о запрете ввоза украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно. Обозреватель польской газеты Fakt указала на это в материале о местном фермере Михале Кошареке.
"Не осталось никаких шансов продать сотни тонн зерна, которые остались на складах из-за "загрязненной" технической украинской сельхозпродукции, заполонившей местный рынок", - говорится в материале.
Преимуществом украинского зерна Кошареке назвал низкую цену, чем воспользовались производители при закупке.
Как рассказал мужчина, местные фермеры не смогли продать зерно, а тем, кто все-таки смог это сделать, пришлось сильно понижать стоимость.
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