Польские бизнесмены не хотят отдавать свои деньги Украине

На польском ТВ показали статистику опроса бизнеса по поводу участия польских компаний в восстановлении Украины. В частности, спросили, готовы ли предприниматели инвестировать в экономику.

Ответы Польше не понравятся: 68% - нет, 12% - да, еще 11% - не знают, а 9% - говорят, что их это не касается.