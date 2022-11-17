ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Польские бизнесмены не хотят отдавать свои деньги Украине

Польские бизнесмены не хотят отдавать свои деньги Украине

На польском ТВ показали статистику опроса бизнеса по поводу участия польских компаний в восстановлении Украины. В частности, спросили, готовы ли предприниматели инвестировать в экономику.

Ответы Польше не понравятся: 68% - нет, 12% - да, еще 11% - не знают, а 9% - говорят, что их это не касается.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все