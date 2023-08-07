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Польские СМИ обвинили Украину в поддержке смены власти в Польше

Польские СМИ обвинили Украину в поддержке смены власти в Польше

Киев надеется на смену правительства в Варшаве, чтобы обеспечитьсебе членство в НАТО и ЕС, утверждает издание TVP.

По мнению аналитиков, Украина охлаждает отношения с нынешним правительством Польши ради поддержки Германией украинского вступления в ЕС.

"Либеральное правительство "Гражданской платформы", поддерживаемое Германией и Вашингтоном, кажется им лучшим вариантом", - сообщает TVP о надеждах Киева на новую власть в Польше.

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