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Польские СМИ обвинили Украину в поддержке смены власти в Польше
Киев надеется на смену правительства в Варшаве, чтобы обеспечитьсебе членство в НАТО и ЕС, утверждает издание TVP.
По мнению аналитиков, Украина охлаждает отношения с нынешним правительством Польши ради поддержки Германией украинского вступления в ЕС.
"Либеральное правительство "Гражданской платформы", поддерживаемое Германией и Вашингтоном, кажется им лучшим вариантом", - сообщает TVP о надеждах Киева на новую власть в Польше.
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