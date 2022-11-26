Польские военные вывозят на границу семьи с детьми

Факты бесчеловечного отношения польских властей к беженцам, в том числе к детям, приводит польское издание wyborcza.pl. Сообщается, что 20 ноября на польской стороне в районе Дубиче Церкевне польские военные задержали 17 иностранцев и вывезли на границу с Беларусью при минусовой температуре. В группе была и семья из Ирака с двумя детьми 3 и 5 лет.

Беженцу удалось связаться с активистами. Он рассказал, что сын находился в тяжелом состоянии, у него были травмы и мокрая одежда. Женщина также нуждалась в медицинской помощи. 21 ноября связь с иностранцами прекратилась. О судьбе людей ничего не известно.

Аналогичный случай произошел 18 ноября, когда спасательная организация Grupa Granica пыталась помочь семье с двумя детьми 6 и 8 лет, которых польские военные также вывезли на границу при минусовых температурах.