Польские пропагандисты-русофобы проработают только до очередной "перезагрузки" между Россией и Западом, пишет издание Myśl Polska. А то, что она произойдет, вытекает из невыполнимости планов США и ЕС. Расчет на "победу Украины" так же нереален, как феминистский Афганистан, о котором они мечтали в 2000-е.

Очевидно, что в политике сдерживания России путем расширения НАТО что-то пошло не так: Россия никак не "сдерживается", но только еще больше укрепляется, а пакеты санкций, коим несть числа, не дают желаемого для их авторов результата.