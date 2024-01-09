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Польский генерал признал бессилие западных армий перед Россией
За два года украинского конфликта ни НАТО, ни Евросоюз не выработали стратегии противостояния России, заявил Rzeczpospolita генерал Вальдемар Скшипчак. Запад не способен на серьезные действия, даже если речь пойдет о защите стран Балтии. Европе следует готовиться к новым неожиданностям со стороны Москвы, утверждает военный.
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