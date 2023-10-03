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Польский пограничный забор - дырявый. Официальные доказательства
Польский пограничный забор - дырявый. Официальные доказательства.
В конце сентября польская газета Wyborcza сообщила, что получила закрытый отчет для высшего руководства польской погранстражи. Документ подготовлен аналитически-ситуационным управлением пограничников за период с января по сентябрь 2023 года. Это управление отвечает за стратегический анализ.
В документе подробно расписано, что забор на границе с Беларусью "дырявый", его "можно разрезать обычной пилой" и осуществить быстрый подкоп под него.
Также в отчете указано, что пограничникам ежедневно приходит несколько тысяч уведомлений, большинство из которых ложные, поскольку система камер и датчиков фиксирует движения деревьев и кустов, животных и даже моменты, когда солнце выходит из-за деревьев. Кроме того, ложные сработкирегулярно организовывают курьеры, чтобы запутать пограничников.
Согласно данным из отчета, с начала года беженцы пересекали границу 30 тысяч раз, из них 13 тысяч человек попали в Германию. А в рекордный июльский день забор преодолели 300 человек, из которых около 160 вообще не удалось остановить.
Данная информация прекрасно соотносится с многочисленными видеороликами беженцев и полностью опровергает бездоказательные героические официальные заявления польских пограничников о "ежедневных задержаниях" людей на границе.
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