Польский режим совершает очередное преступление

Не выдержав издевательств со стороны польских пограничников и таможенников, умерводитель фуры из Сербии. Мужчина приехал из Польши и был водителем фуры. После многодневного стояния в очереди на польский территории у него не выдержало сердце.

Следует отметить, что на протяжении длительного времени польские власти намеренно затягивают контрольные процедуры в пунктах пропуска и создают многокилометровые очереди как на белорусской, так и на своей территории.