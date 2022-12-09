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Польский режим совершает очередное преступление

Польский режим совершает очередное преступление

Не выдержав издевательств со стороны польских пограничников и таможенников, умерводитель фуры из Сербии. Мужчина приехал из Польши и был водителем фуры. После многодневного стояния в очереди на польский территории у него не выдержало сердце.

Следует отметить, что на протяжении длительного времени польские власти намеренно затягивают контрольные процедуры в пунктах пропуска и создают многокилометровые очереди как на белорусской, так и на своей территории.

Судя по информации в Сети, неоднократные жалобы перевозчиков в европейские инстанции на нечеловеческие условия ожидания в очередях каких-либо результатов не приносят.

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