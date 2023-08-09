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Поляки считают, что Украина хочет устроить госпереворот в Польше
Польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский уличил Украину, США и Германию в планах сместить правительство в Варшаве.
Профессор заявил, что несколько дипломатических инцидентов свидетельствуют о сознательности действий Киева, украинское руководство решило пойти по пути конфликта с польскими властями и выставить его недееспособным и конфликтующим с соседями.
Эксперт выразил мнение, что это делается с целью "утопить" партию "Право и справедливость" на грядущих выборах, поскольку потеря даже нескольких процентов в пользу "Конфедерации" может стоить им победы.
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