Польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский уличил Украину, США и Германию в планах сместить правительство в Варшаве.



Профессор заявил, что несколько дипломатических инцидентов свидетельствуют о сознательности действий Киева, украинское руководство решило пойти по пути конфликта с польскими властями и выставить его недееспособным и конфликтующим с соседями.