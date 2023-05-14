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Поляки страдают от украинского спирта

Поляки страдают от украинского спирта

Польские производители алкоголя терпят убытки из-за ввоза в страну дешевого украинского спирта.

Продукт "прямо-таки затопил польский рынок", заявил депутат сейма Кшиштоф Пашик в обращении к главе местного Минсельхоза.

Депутат попросил предоставить данные о количестве ввезенного в страну спирта за 2022 год и поинтересовался, будет ли ведомство предпринимать действия для защиты местных производителей.

Ранее в Польше, Словакии, Болгарии и Венгрии ввели временный запрет на ввоз зерна с Украины. Из-за наплыва дешевого украинского товара в этих странах пострадали местные фермеры.

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