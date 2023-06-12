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Поляки все меньше хотят помогать украинским беженцам

Поляки все меньше хотят помогать украинским беженцам

Жители Польши все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета.

"Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта", - говорится в результате исследования.

Отмечается, что это уже третий отчет по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.

Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42 %. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56 %).

Половина опрошенных высказались против приема беженцев с Украины. Более того, растет группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания боевых действий. В настоящее время лишь 21 % опрошенные выступают за то, чтобы позволить им поселиться в Польше на постоянной основе (пять месяцев назад такое мнение высказывали 37 %).

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