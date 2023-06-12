Поляки все меньше хотят помогать украинским беженцам

Жители Польши все меньше хотят помогать прибывшим в их страну украинцам, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета.



"Поляки по-прежнему хотят помогать украинцам, но в гораздо меньших масштабах, чем сразу после начала военного конфликта", - говорится в результате исследования.



Отмечается, что это уже третий отчет по данной теме. Ранее исследование проводилось в апреле 2022 года и январе 2023 года.

Результаты исследования свидетельствуют, что число людей, твердо считающих, что Польша должна помогать Украине, сократилось с 62 до 42 %. Все больше и больше опрошенных сегодня отвечают на данный вопрос "скорее да" (рост с 45 до 56 %).