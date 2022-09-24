Поляки высмеяли Дуду за угрозы в адрес России

Читателей газеты Wydarzenia рассмешило заявление польского президента Анджея Дуды, в котором он угрожал России ядерным оружием США. Каких только комментариев не получил президент в свой адрес от читателей издания:

"Он держит пальцы на кнопках атомных бомб США. Одним словом, Дуда Великий. Благодаря таким политикам мы являемся сверхдержавой. Только угля как не было, так и нет. Судя по всему, не хватает хвороста".

"Польша ничего не значит, это просто американский крысолов, лающий на Россию. Дуда дурачится, давайте оставим вопросы ядерного оружия странам, у которых есть ядерное оружие".

"Дуда, жалкий человек. Вы пляшете так, как этого хочет кукловод, дергающий за ниточки в кукольном театре".