ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Поляки выступают против враждебных действий властей в отношении Беларуси

Поляки выступают против враждебных действий властей в отношении Беларуси

Организация Podlaska Alternatywaвыложила на своем сайте документ, в котором представлено видение взаимоотношений между двумя странами - Польшей и Беларусью.

Документ содержит ряд предложений дляпольского правительства:

- начать переговоры с действующим правительством Республики Беларусь, независимо от личности руководителя;

- не вмешиваться в дела Беларуси, не навязывать ей символы и исторические инсинуации;

- улучшить ситуацию на границе, открыть пограничные переходы;

- прекратить поддержку нацистских группировок на территории Польши;

- отказаться от присутствия США в Подляшье.

Как видно, в Польше осталось немало здравомыслящих и конструктивных людей. Будет время, когда они смогут повести эту страну по пути развития, а не самоубийства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все