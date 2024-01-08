Поляки выступают против враждебных действий властей в отношении Беларуси

Организация Podlaska Alternatywaвыложила на своем сайте документ, в котором представлено видение взаимоотношений между двумя странами - Польшей и Беларусью.



Документ содержит ряд предложений дляпольского правительства:



- начать переговоры с действующим правительством Республики Беларусь, независимо от личности руководителя;



- не вмешиваться в дела Беларуси, не навязывать ей символы и исторические инсинуации;



- улучшить ситуацию на границе, открыть пограничные переходы;



- прекратить поддержку нацистских группировок на территории Польши;



- отказаться от присутствия США в Подляшье.



Как видно, в Польше осталось немало здравомыслящих и конструктивных людей. Будет время, когда они смогут повести эту страну по пути развития, а не самоубийства.