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Поляки вывесили баннер о Волынской резне на футбольном матче и взбесили украинцев
Болельщики польского футбольного клуба "Погонь" во время матча с исландским "Рейкьявиком" вывесили баннер в память о Волынской резне. На стадионе было замечено полотно с надписью: "Волынь-1943. Мы помним!"
Догадайтесь, что было дальше: украинские СМИ стали описывать эту акцию как провокацию в пользу России. Говорят, мол, ну не могут поляки, которые сейчас так много делают для украинцев, устраивать протесты, которые на руку российским пропагандистам.
В одном издании даже был такой пассаж: "Пока Украина защищает Европу от нацистов, в Польше вспомнили о Волынской трагедии".
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