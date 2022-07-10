Поляки вывесили баннер о Волынской резне на футбольном матче и взбесили украинцев

Болельщики польского футбольного клуба "Погонь" во время матча с исландским "Рейкьявиком" вывесили баннер в память о Волынской резне. На стадионе было замечено полотно с надписью: "Волынь-1943. Мы помним!"

Догадайтесь, что было дальше: украинские СМИ стали описывать эту акцию как провокацию в пользу России. Говорят, мол, ну не могут поляки, которые сейчас так много делают для украинцев, устраивать протесты, которые на руку российским пропагандистам.