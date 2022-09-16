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Поляки закрыли свой порт для морских судов из Германии
Поляки закрыли свой порт для морских судов из Германии.
С 1 октября порт польского города Дарлово (входит в Западно-Поморское воеводство, Славенский повят) будет закрыт для морских судов из Германии.
Владельцы всех судов (включая яхты), которые в настоящий момент находятся в порту Дарлово, зарегистрированные в Германии и немецких компаниях, должны "эвакуировать" свой транспорт до 1 октября 2022 года.
Полный запрет для немецких судов введут в ближайшее время. 14 сентября прошла видеоконференция министра инфраструктуры страна Анджея Адамчика с начальниками местных портов, в ходе которой он объявил о решении приостановить прием морских судов из Германии до полной выплаты репараций Польше за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.
Но запрет не будет действовать на немецкие корабли, которые доставляют в Польшу газ, нефть, фармацевтические, медицинские продукты и уголь.
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