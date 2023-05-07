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Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III
Пользователи социальной сети "Твиттер" высмеяли желто-синие цвета ковров на коронации британского монарха Карла III.
"Что это значит? Флаг Украины используют в качестве грязного коврика", - пишут комментаторы.
Позднее газета Telegraph сообщила, что британские власти назвали схожесть коронационного ковра с украинским флагом "удачным совпадением".
Другие комментаторы на коронации Карла III заметили фигуру в виде "смерти с косой". Вот уж где точно совпадение.
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