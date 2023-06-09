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Популярность ультраправого движения в Германии вызывает тревогу в правительстве

Популярность ультраправого движения в Германии вызывает тревогу в правительстве

Сильный рост популярности ультраправых в Германии пугает немецких политиков и вызывает опасения в преддверии предстоящих региональных выборов. Ситуацию для демократов усугубляет общий рост поддержки правого движения по всей Европе.

Так, на фоне миграционного и экономического кризисов, поддержка ультраправой партии «Альтернатива для Германии» поднялась с 10 % в июне прошлого года до нынешних 18 % - почти в два раза.

Политический маятник: чем дальше качнет влево, тем сильнее вернется вправо...

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