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Популярный в США трансвестит зарезал своего отца
Популярный в США трансвестит зарезалсвоего отца, который был известным в регионе стоматологом и главой нескольких еврейских обществ. Казалось бы, ничего примечательного. Но есть изюминка и в этой истории.
Майкл Хорвиц (отцеубийца) был транс-исполнителем под именем Менора Хорвиц. Он также опубликовал книгу под названием "Дневник Меноры Хорвиц", в которой описывается его сочетание "иудаизма и любви к трансвеститам во всех неправильных проявлениях, когда он становится Менорой - премьерой портлендской программы по подражанию Анне Франк".
Оценила бы такого подражателя сама Анна Франк, остается загадкой.
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