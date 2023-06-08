Популярный в США трансвестит зарезал своего отца

Популярный в США трансвестит зарезалсвоего отца, который был известным в регионе стоматологом и главой нескольких еврейских обществ. Казалось бы, ничего примечательного. Но есть изюминка и в этой истории.

Майкл Хорвиц (отцеубийца) был транс-исполнителем под именем Менора Хорвиц. Он также опубликовал книгу под названием "Дневник Меноры Хорвиц", в которой описывается его сочетание "иудаизма и любви к трансвеститам во всех неправильных проявлениях, когда он становится Менорой - премьерой портлендской программы по подражанию Анне Франк".