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Португалия отказалась отправлять в Украину танки Leopard 2

Португалия отказалась отправлять в Украину танки Leopard 2

Португалия отказалась направлять в Украину танки немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщает португальская газета Sol со ссылкой на источник в Минобороны Португалии.

По словам собеседника издания, Португалия могла бы передать украинской армии четыре-пять танков, но к ним просто не хватает боеприпасов, а их цена чрезмерно высокая - от €10 тыс. за единицу.

"Если 300 танков стреляют хотя бы 40 снарядами в день, это уже стоит €120 млн. Представьте себе, в год почти €44 млрд", - заявил представитель португальского Минобороны.

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