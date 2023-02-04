Португалия отказалась отправлять в Украину танки Leopard 2

Португалия отказалась направлять в Украину танки немецкого производства Leopard 2. Об этом сообщает португальская газета Sol со ссылкой на источник в Минобороны Португалии.

По словам собеседника издания, Португалия могла бы передать украинской армии четыре-пять танков, но к ним просто не хватает боеприпасов, а их цена чрезмерно высокая - от €10 тыс. за единицу.