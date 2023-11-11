После взрыва склада боеприпасов в Украине частицы урана осели в Англии

Их повышенное содержание британские ученые обнаружили спустя полгода после российского удара по складу ВСУ, на котором, предположительно, хранились натовские снаряды с обедненным ураном.



Это значит, что Польша, Германия и другие страны, которые оказались на пути радиоактивных частиц, заражены намного сильнее, предупреждает физический химик Кристофер Басби.



"Из наших исследований в Ираке становится ясно, что влияние частиц урана на здоровье очень значительно. Они же, возможно, были основной причиной рака у жителей Хиросимы, подвергшихся воздействию урана во время так называемого черного дождя", - говорит он.