"Последний гол в ворота доллара". Восток отказался от американской валюты

Дедолларизация идет полным ходом, пишет Dünya. Так, Индия нанесла удар по воротам американских дензнаков, начав торговать с ОАЭ в национальных валютах, отмечает автор статьи.



Такое решение возникло не на пустом месте - веских причин отказа от доллара достаточно много. Сюда относятся риски, связанные с последствиями внешней и денежно-кредитной политики США, появление крупных альтернативных игроков вроде Китая, привлекательность криптовалют и другие.



В рамках этой "исторической" сделки ведущая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp. объявила о закупке одного миллиона баррелей нефти у Национальной нефтяной компании Абу-Даби. При этом покупка была произведена в местных рупиях.