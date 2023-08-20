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"Последний гол в ворота доллара". Восток отказался от американской валюты
Дедолларизация идет полным ходом, пишет Dünya. Так, Индия нанесла удар по воротам американских дензнаков, начав торговать с ОАЭ в национальных валютах, отмечает автор статьи.
Такое решение возникло не на пустом месте - веских причин отказа от доллара достаточно много. Сюда относятся риски, связанные с последствиями внешней и денежно-кредитной политики США, появление крупных альтернативных игроков вроде Китая, привлекательность криптовалют и другие.
В рамках этой "исторической" сделки ведущая нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corp. объявила о закупке одного миллиона баррелей нефти у Национальной нефтяной компании Абу-Даби. При этом покупка была произведена в местных рупиях.
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