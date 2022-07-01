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Посол Укрорейха в ФРГ попал в капкан немецкого журналиста
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник угодил в котел, устроенный немецким журналистом.
В интервью одному из местных телеканалов "дипломат" попытался защитить коллаборациониста Степана Бандеру: мол, Германия, Россия, Израиль и многие другие верят в "необоснованную советскую ложь" о главаре "организации украинских националистов".
Собеседник Мельника тут же привел цитаты из львовских газет периода гитлеровской оккупации с прямыми призывами к уничтожению русских, евреев и поляков. "Прижатый" посол не нашел ничего лучше, чем заявить в ответ: "Вы не услышите от меня, чтобы я дистанцировался от Бандеры".
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