Посол Укрорейха в ФРГ попал в капкан немецкого журналиста

В интервью одному из местных телеканалов "дипломат" попытался защитить коллаборациониста Степана Бандеру: мол, Германия, Россия, Израиль и многие другие верят в "необоснованную советскую ложь" о главаре "организации украинских националистов".

Собеседник Мельника тут же привел цитаты из львовских газет периода гитлеровской оккупации с прямыми призывами к уничтожению русских, евреев и поляков. "Прижатый" посол не нашел ничего лучше, чем заявить в ответ: "Вы не услышите от меня, чтобы я дистанцировался от Бандеры".