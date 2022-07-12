3.72 BYN
Появились новые данные о пленных наемниках из селфи полка Калиновского. Их уничтожат?
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев -о задержанных выходцах из Беларуси, которые готовили теракт в Лисичанске:
- Террористическая группа, в которой состояли в том числе выходцы из Беларуси, была создана еще в 2014 г.
- Задержанные входили в так называемый полк Калиновского, все руководство которого находится в Киеве.
- "Полк" финансировали Польша, Британия, Прибалтика, Румыния и даже ФРГ.
- К настоящему моменту порядка 40% состава этого полка уничтожено.
- Воюющие против ДНР и ЛНР террористы из запрещенного в РФ "Правого сектора", в том числе выходцы из Беларуси, подлежат уничтожению, обмену они не подлежат.