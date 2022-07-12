Появились новые данные о пленных наемниках из селфи полка Калиновского. Их уничтожат?

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев -о задержанных выходцах из Беларуси, которые готовили теракт в Лисичанске:

- Террористическая группа, в которой состояли в том числе выходцы из Беларуси, была создана еще в 2014 г.

- Задержанные входили в так называемый полк Калиновского, все руководство которого находится в Киеве.

- "Полк" финансировали Польша, Британия, Прибалтика, Румыния и даже ФРГ.

- К настоящему моменту порядка 40% состава этого полка уничтожено.